В калининградских лесах показалась первая черемша: где искать, когда собирать и с чем употреблять

«[Черемша] уже есть. Вот самая первая — она самая полезная, самая клёвая. Её в стручках заготавливают на мариновку. Массово можно будет собирать, я думаю, через недельку — уже лист пойдёт. В этом году она, как ни странно, чуть-чуть поздновато. Может быть, из-за рекордных морозов первой половины зимы», — объясняет эксперт.