В калининградских лесах показалась первая черемша: где искать, когда собирать и с чем употреблять

В лесах региона показались первые стрелки черемши, собрать распустившиеся листья можно будет примерно через неделю. «Клопс» пообщался с администратором сообщества «Грибы и грибники Калининградской области» Николаем Смирновым и выяснил, где искать медвежий чеснок. Пора пришла?
«[Черемша] уже есть. Вот самая первая — она самая полезная, самая клёвая. Её в стручках заготавливают на мариновку. Массово можно будет собирать, я думаю, через недельку — уже лист пойдёт. В этом году она, как ни странно, чуть-чуть поздновато. Может быть, из-за рекордных морозов первой половины зимы», — объясняет эксперт.
По словам Смирнова, со сбором калининградцам стоит поторопиться, ведь листья черемши знатоки срезают уже к концу марта. За ними распустятся почки и цветы — их тоже «используют в различных целях, продлевая сезон сбора до конца мая».
Где искать?
Черемша, или медвежий лук, в некоторых странах и регионах России находится в Красной книге. Собирать растение запрещено в соседних Литве, а также в Ленинградской, Московской и Псковской областях. Калининградцам в этом плане повезло больше.
«Черемша любит воду — [для её произрастания] обязательно наличие реки, ручья, канала, любого водоёма поблизости. Она также любит открытые места, которые пригревает солнышко. Самое знаменитое место для сбора у нас — это Корневский лес. Там вдоль реки активно растёт», — намекает собеседник «Клопс».
Калининградцы, которые уже начали срезать первые стрелки, отправлялись за растением в леса под Правдинском и Гурьевском. Подписчики сообщества находили и более нетипичные локации: «В Багратионовском районе собираю от посёлка Владимирово в направлении посёлка Майское. В лесу с левой стороны вдоль ручья, а также в лесу около посёлка Козловка Гурьевского района».
Как употреблять?
Часто черемшу используют как ингредиент для весеннего салата с яйцами и сметаной, маринуют, сушат или засаливают. Но и это не всё: опытные кулинары настаивают на листьях ароматное масло, а бывалые лесники предпочитают не заморачиваться — лакомятся первыми стрелками прямо на природе.
В чём польза?
«Все витамины именно в первой черемше, когда она только вылезает. Лучше съесть 100 граммов салата из стрелочек: больше пользы, чем в выварке из листьев», — уверяют калининградцы в соцсетях.
Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что медвежий чеснок помогает гипертоникам привести в норму давление. Растение изобилует витаминами К и А. Первый регулирует обмен кальция в артериях, а второй поддерживает здоровье и молодость кожи. В черемше содержится и аллицин, который снижает риск возникновения рака желудка.
В лесах региона сошёл снежный покров, и любители тихой охоты отправились на разведку. Первыми грибными находками оказались фламмулина, саркосцифа и вёшенки.