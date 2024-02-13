Снег и туман ожидаются в Беларуси в среду

МИНСК, 13 фев — Sputnik. Туман, снег и дождь прогнозируются в Беларуси в предстоящую среду, 14 февраля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В течение всего дня будет преобладать преимущественно облачная погода, в восточной части республики пройдут осадки в виде снега, дождя или мокрого снега.
Также синоптики предупредили, что на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер будет переменный, его скорость будет варьироваться в пределе 3−8 метров в секунду.
В ночное время температура воздуха составит от −2 до +3 градусов, днем столбики термометра поднимутся до 0..+5 градусов.
При этом по северо-востоку в темное время суток прогнозируется от-3 до −6 градусов, а днем — от −1 до −3 градусов.