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Снег и туман ожидаются в Беларуси в среду

В течение всего дня ожидаются осадки, но сильных морозов в этот день не прогнозируется.
Сейчас в Ричмонде: +8° 8 м/с 71% 751 мм рт. ст. +9°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 фев — Sputnik. Туман, снег и дождь прогнозируются в Беларуси в предстоящую среду, 14 февраля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В течение всего дня будет преобладать преимущественно облачная погода, в восточной части республики пройдут осадки в виде снега, дождя или мокрого снега.

Также синоптики предупредили, что на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер будет переменный, его скорость будет варьироваться в пределе 3−8 метров в секунду.

В ночное время температура воздуха составит от −2 до +3 градусов, днем столбики термометра поднимутся до 0..+5 градусов.

При этом по северо-востоку в темное время суток прогнозируется от-3 до −6 градусов, а днем — от −1 до −3 градусов.