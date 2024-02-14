Что можно и нельзя делать на Сретение Господне 15 февраля, когда говорят «На Сретение зима с весною встретилась»

В Беларуси православные верующие 15 февраля 2024 года отмечают один из важных двунадесятых праздников — Сретение Господне, или первую встречу зимы с весной. В некоторых регионах страны праздник называют Громницы, и говорят: «Громницы — половина зимицы». Также на праздник принято говорить: «На Сретение зима с весною встретилась».
Сретение Господне, 15 февраля 2024, история
Праздник всегда отмечают в одну и ту же дату — 15 февраля. Так, на сороковой день после Рождества Христова мальчиков было принято приносить в церковь. Родители Иисуса Христа, несмотря на то, что зачатие было непорочным, также принесли его в храм. После того, как они уже хотели уйти из церкви, к ним подошел старец Симеон. Ему на тот момент было примерно 300 лет. Он уже хотел покинуть мир, однако сделать это мог только после встречи с Богом. И эта встреча состоялось. Поэтому слово сретение переводится, как встреча.
Сретение Господне, 15 февраля 2024, традиции
На праздник принято ходить в церковь на службу. Одна из главных его традиций состоит в освещении свечей. Их называют громничные. Так, во время освещения свечей над ними в храмах читают специальные молитвы, а затем окропляют святой водой. После указанного свечи раздают прихожанам. Предки верили, что свечи обладают большой силой и помогают при болезнях. Кроме того, на Сретение Господне совершают второе освящение воды. Считается, что вода обладает такими же целебными свойствами, как и на Крещение.
Сретение Господне, 15 февраля 2024, что нельзя делать
Не следует заниматься тяжелым физическим трудом, бытовыми делами. Не рекомендуется выносить из дома мусор. Предки верили, что вместе с ним можно вынести счастье из дома. Кроме того, на праздник нельзя плакать, страдать и жаловаться на свою судьбу. Все перечисленное может спровоцировать еще большие несчастья. Не стоит 15 февраля планировать поездки на дальние расстояния. Запрещено ходить в баню и париться вениками, так как могут прилипнуть болезни.
Сретение Господне, 15 февраля 2024, что можно делать
По традиции, на Сретение обязательно ходят в церковь и молятся Деве Марии и Иисусу Христу. У них в молитве просят благополучия, а также исцеления больных родственников. В храме обязательно берут освященные громничные свечи, которые, как считается, обладают огромной силой и способны исцелять. Возвращаясь домой, за праздничным столом собираются всей семьей. Блюда ставят постные. Допускается рыба, овощи и небольшое количество красного вина. Кроме того, на праздник принято заботиться о домашних птицах.
Сретение Господне, 15 февраля 2024, народные приметы
Оттепель предвещает теплую весну. В том случае, если идет снег, то весна окажется длинной, а также дождливой. Солнце, которое выглянуло перед закатом, говорит про окончание морозов. Если 15 февраля нет солнца, то морозов ждали 24 февраля.
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