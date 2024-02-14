Что можно и нельзя делать на Сретение Господне 15 февраля, когда говорят «На Сретение зима с весною встретилась»

Праздник всегда отмечают в одну и ту же дату — 15 февраля. Так, на сороковой день после Рождества Христова мальчиков было принято приносить в церковь. Родители Иисуса Христа, несмотря на то, что зачатие было непорочным, также принесли его в храм. После того, как они уже хотели уйти из церкви, к ним подошел старец Симеон. Ему на тот момент было примерно 300 лет. Он уже хотел покинуть мир, однако сделать это мог только после встречи с Богом. И эта встреча состоялось. Поэтому слово сретение переводится, как встреча.