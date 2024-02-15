В Иркутской области пьяный водитель — пенсионер похвалил ГИБДД за совесть

Пьяный 64-летний водитель из Ангарска похвалил задержавших его полицейских, рассказали irk.aif.ru в региональном управлении МВД.
Сотрудники ГИБДД, дежурившие на федеральной трассе «Сибирь», заметили иномарку, у которой не просматривались государственные номера. Как выяснилось впоследствии, регистрационные знаки были завешаны тряпками и пакетами. Дорожные инспекторы потребовали остановиться, но водитель не подчинился и попытался скрыться. В ходе непродолжительной погони мужчину удалось задержать на 1844 километре федеральной трассы. Помимо завешенных номеров полицейские обнаружили, что от пожилого мужчины пахнет спиртным.
На пенсионера составили три протокола об административных правонарушениях, ему грозит лишение водительских прав на 1,5 — 2 года и более 35 тысяч рублей штрафа.
Задержанный отреагировал на это известие необычно: «Я уже думал у нас сотрудники полиции совсем перестали работать. А оказывается-то, совесть у вас есть!».