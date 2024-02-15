В Иркутской области пьяный водитель — пенсионер похвалил ГИБДД за совесть

Сотрудники ГИБДД, дежурившие на федеральной трассе «Сибирь», заметили иномарку, у которой не просматривались государственные номера. Как выяснилось впоследствии, регистрационные знаки были завешаны тряпками и пакетами. Дорожные инспекторы потребовали остановиться, но водитель не подчинился и попытался скрыться. В ходе непродолжительной погони мужчину удалось задержать на 1844 километре федеральной трассы. Помимо завешенных номеров полицейские обнаружили, что от пожилого мужчины пахнет спиртным.