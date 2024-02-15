«Наивысшая слаженность»: казаки из Ростовской области пройдут торжественным маршем по Красной площади 9 мая

Донские казаки в День Победы пройдут торжественным маршем по Красной площади. Об этом сообщил атаман Всевеликого войска Донского Сергей Бодряков во время заседания правительства Ростовской области.
Впервые казаки прошли по брусчатке Красной площади столицы России 9 мая 2020 года. В тот день вся страна отмечала 75-летие со Дня Победы над немецко-фашистскими захватчиками. С того момента и появилась замечательная традиция. Казаки стали каждый год участвовать в масштабном параде на главной площади России.
ЧТЯТ ТРАДИЦИИ ПРЕДКОВ.
Форма, в которой маршируют дончане, максимально приближена к той, в которой когда-то шагали их предки-победители в победном марше в 1945 году. В кармане у каждого казака были фотографии близких и родных людей, которые воевали с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.
Отметим, что на протяжении сотни лет донские казаки защищали родную землю, осваивали новые территории, а также доблестно охраняли границы. Сегодня они продолжают традиции предков и воспитывают любовь к родине у молодежи. Участие в параде — это яркое событие для каждого казака, ведь это не только глубокий смысл, но и связь поколений. Ими гордится каждый житель Ростовской области.
ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ.
По словам Сергея Бодрякова, казаки 5-го Гвардейского Донского казачьего кавалерийского корпуса в историческом параде Победы в Москве на Красной площади были в составе сводного полка 3-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза Федора Толбухина.
— Поэтому для каждого из тех, кто, чеканя шаг, шел по Красной площади в форме Всевеликого войска Донского, это было одним из самых значимых событий в жизни. В 2023 году Ростовская область отмечала 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, да и просто по велению души, каждый из нас нес с собой фотографию родных и близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне, — рассказал атаман Всевеликого войска Донского.
ЧЕТКИЙ ШАГ.
Всего в состав коробки вошли больше ста казаков. В их числе также находились представители платовских сотен казачьих вузов Ростовской области и участники специальной военной операции. Как сообщили в министерстве обороны Российской Федерации, донские казаки показали наивысшую слаженность и четкость шага.
Текущий год не станет исключением, наши казаки вновь примут участие в параде на Красной Площади. Сейчас идет активная подготовка к масштабному мероприятию. Казаки регулярно репетируют и оттачивают шаг. Отметим, до Дня Победы осталось меньше двух с половиной месяцев. В этом году Россия будет праздновать 79-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Напомним, что 14 февраля в Ростове-на-Дону отметили 81-ю годовщину окончания битвы за город. В этот день в 1943 году советские солдаты отстояли донскую столицу. Тысячи героев пали смертью храбрых, защищая город от немецко-фашистских захватчиков.