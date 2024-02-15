«Наивысшая слаженность»: казаки из Ростовской области пройдут торжественным маршем по Красной площади 9 мая

— Поэтому для каждого из тех, кто, чеканя шаг, шел по Красной площади в форме Всевеликого войска Донского, это было одним из самых значимых событий в жизни. В 2023 году Ростовская область отмечала 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, да и просто по велению души, каждый из нас нес с собой фотографию родных и близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне, — рассказал атаман Всевеликого войска Донского.