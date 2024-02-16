Суд в Москве рассмотрит иск на миллиард к МТС из-за «голой вечеринки»

Истец Александр Трещев настаивает, что оператор должен перевести миллиард долларов в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Изначально он требовал компенсации как с МТС, так и с блогера Анастасии Ивлеевой, но ее суд удалил из ответчиков. До этого суды в Москве несколько раз отказывались принимать аналогичные иски к рассмотрению. Третий иск, от Трещева, все-таки был принят.