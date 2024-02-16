Ученые из Новосибирска выявили гены стрессоустойчивости у детей 90-х

В издании СО РАН «Наука в Сибири» сообщили о том, что в Новосибирске ученые Института цитологии и генетики выявили варианты генов, которые отличают подростков, родившихся в эпоху кризиса 1992−1995 годов.
Специалисты проводили исследование два года — они анализировали три случайно выбранные группы подростков, родившихся в 1982—1985-х, 1992−1995-х и 2002−2005 годах.
По результатам эксперимента ученые выяснили, что детей 90-х отличает наличие вариантов генов, отвечающих за стрессоустойчивость, низкую вероятность развития тревожных расстройств и предрасположенность к развитию синдрома дефицита внимания и гиперактивности.
На второй год эксперимента учеными было выявлено, что у поколения, которое родилось в кризис, была выше частота одного из вариантов гена ESR1 — он способствует повышенной тревожности.