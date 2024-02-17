Директор музея имени Арсеньева возглавил общественный совет Минвостокразвития

«Для всех нас это большая ответственность — с учетом стратегической значимости территории, которая, с одной стороны, составляет более 55% страны и вмещает богатства нашей Родины — газ, нефть, полезные ископаемые, рыбу, лес. Но, при этом, на которой проживает всего 7% россиян. Наша главная цель — сделать так, чтобы жизнь на дальневосточных и арктических территориях стала еще более комфортной, интересной, насыщенной. Уверен, что вы будете активно принимать участие в решении приоритетных задач, направленных на ускоренное развитие экономики и повышение качества жизни людей», — приводит его слова пресс-служба минвостокразвития.