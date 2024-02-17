Директор музея имени Арсеньева возглавил общественный совет Минвостокразвития

Директор государственного объединенного музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева Виктор Шалай стал председателем общественного совета при Минвостокразвития России. Избрание состоялось на первом заседании обновленного состава совета на площадке Общественной палаты РФ в Москве, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе министерства.
В ходе мероприятия участники путем открытого голосования единогласно избрали председателя совета и его заместителей, а также обсудили итоги работы совета в 2023 году и задачи на ближайшую перспективу. Дальневосточник в пятом поколении Виктор Шалай больше 10 лет руководит Музеем-заповедником истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Он — автор сборника «Владивосток 1860−2010: взгляд современника» (16+), автор выставочных и экспозиционных проектов, которые представлены в российских и зарубежных музеях, является членом президиума Российского комитета Международного совета музеев, членом Совета при президенте России по культуре и искусству, входит в Координационный совет по культуре при губернаторе Приморского края.
«Моя задача — чтобы нынешний состав Совета был не менее эффективен, чем предыдущие, но и максимально эффективен в пространстве тех возможностей, которые у нас есть. Время меняется, меняется нормативная база, развивается работа самого министерства, государство ставит новые задачи. Поэтому нужно взять все лучшее, что сделали наши предшественники, понять, насколько это актуально на ближайшие три года и вложить это в основу планирования», — отметил Виктор Шалай.
Его заместителями стали замдиректора по связям и коммуникациям АО «СУЭК» Дмитрий Голованов и председатель Общественной палаты Приморского края, президент Торгово-промышленной палаты региона Борис Ступницкий.
В мероприятии принял участие статс-секретарь — замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков. В своем выступлении он напомнил, что развитие Дальнего Востока объявлено президентом Владимиром Путиным национальным приоритетом на весь XXI век.
«Для всех нас это большая ответственность — с учетом стратегической значимости территории, которая, с одной стороны, составляет более 55% страны и вмещает богатства нашей Родины — газ, нефть, полезные ископаемые, рыбу, лес. Но, при этом, на которой проживает всего 7% россиян. Наша главная цель — сделать так, чтобы жизнь на дальневосточных и арктических территориях стала еще более комфортной, интересной, насыщенной. Уверен, что вы будете активно принимать участие в решении приоритетных задач, направленных на ускоренное развитие экономики и повышение качества жизни людей», — приводит его слова пресс-служба минвостокразвития.
Общественный совет при министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики создан с целью обеспечить учет потребностей и интересов граждан, защиту их прав и свобод, а также прав общественных объединений при осуществлении государственной политики в части, относящейся к сфере деятельности минвостокразвития РФ, а также в целях осуществления общественного контроля за работой министерства.