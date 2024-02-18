Новосибирский актёр Кологривый сыграет Жириновского в фильме про основателя ЛДПР

В художественном фильме про основателя ЛДПР снимется новосибирский актёр Никита Кологривый. Он перевоплотится во Владимира Жириновского. Об этом сообщил председатель партии Леонид Слуцкий.
«Я не только сыграю, но и сделаю это лучше, чем любой артист в этой стране. Я покажу и докажу вам это», — заявил Кологривый в беседе со Слуцким.
Пользователи соцсетей уже выявили внешнюю схожесть молодого артиста с молодым Жириновским. Они создают коллажи из их портретов. Похожие черты лица заметил и сам Слуцкий.
«Нельзя отрицать народное мнение о его схожести с молодым основателем ЛДПР», — сказал он.
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