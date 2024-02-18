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Новосибирский актёр Кологривый сыграет Жириновского в фильме про основателя ЛДПР

Звезда «Слово пацана. Кровь на асфальте» из Новосибирска Никита Кологривый сыграет роль Владимира Жириновского.
Источник: BFM.RU- Новосибирск

В художественном фильме про основателя ЛДПР снимется новосибирский актёр Никита Кологривый. Он перевоплотится во Владимира Жириновского. Об этом сообщил председатель партии Леонид Слуцкий.

«Я не только сыграю, но и сделаю это лучше, чем любой артист в этой стране. Я покажу и докажу вам это», — заявил Кологривый в беседе со Слуцким.

Пользователи соцсетей уже выявили внешнюю схожесть молодого артиста с молодым Жириновским. Они создают коллажи из их портретов. Похожие черты лица заметил и сам Слуцкий.

«Нельзя отрицать народное мнение о его схожести с молодым основателем ЛДПР», — сказал он.

Ранее жительница Новосибирска пожаловалась на «токсичные» отношения в эфире шоу «Давай поженимся!».