Синоптики предупредили о морозных ночах в Челябинской области

Нынешняя зима выдалась очень снежной. К середине февраля максимальная глубина снега в национальном парке «Таганай» достигла одного метра. Такие высокие сугробы образовались впервые за последние 16 лет. Коммунальщики выбиваются из сил, чтобы расчистить улицы, а МЧС «бомбит» штормовыми предупреждениями. «Пчела» разобралась, какие есть объяснения непогоде и стоит ли и в будущем ожидать снежных зим.