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Синоптики предупредили о морозных ночах в Челябинской области

Новая рабочая неделя в Челябинской области начнётся с ярких колебаний температуры: днём в понедельник, 19 февраля, в горах ожидается до −3, а в низинах — до −16. При этом ночи стабильно будут заметно морознее.
Сейчас в Ричмонде: +2° 2 м/с 47% 758 мм рт. ст. +3°
Источник: Pchela.News

По данным местного отделения Гидрометцентра, сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах — местами гололедица. Ветер будет дуть южной четверти и не очень сильный, с порывами до 11 метров в секунду.

В Челябинске осадков в первый день недели также не ожидается, будет стоять переменная облачность. Днём воздух прогреется до −7…-9. По данным долгосрочного прогноза, по ночам до выходных ожидаются морозы до 19−23 градусов, а потом город накроет очередная оттепель.

Нынешняя зима выдалась очень снежной. К середине февраля максимальная глубина снега в национальном парке «Таганай» достигла одного метра. Такие высокие сугробы образовались впервые за последние 16 лет. Коммунальщики выбиваются из сил, чтобы расчистить улицы, а МЧС «бомбит» штормовыми предупреждениями. «Пчела» разобралась, какие есть объяснения непогоде и стоит ли и в будущем ожидать снежных зим.