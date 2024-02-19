Синоптики предупредили о морозных ночах в Челябинской области

По данным местного отделения Гидрометцентра, сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах — местами гололедица. Ветер будет дуть южной четверти и не очень сильный, с порывами до 11 метров в секунду.
В Челябинске осадков в первый день недели также не ожидается, будет стоять переменная облачность. Днём воздух прогреется до −7…-9. По данным долгосрочного прогноза, по ночам до выходных ожидаются морозы до 19−23 градусов, а потом город накроет очередная оттепель.
Нынешняя зима выдалась очень снежной. К середине февраля максимальная глубина снега в национальном парке «Таганай» достигла одного метра. Такие высокие сугробы образовались впервые за последние 16 лет. Коммунальщики выбиваются из сил, чтобы расчистить улицы, а МЧС «бомбит» штормовыми предупреждениями. «Пчела» разобралась, какие есть объяснения непогоде и стоит ли и в будущем ожидать снежных зим.