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Из-за морозов в Новосибирской области более 3 тысяч детей не попали в школы

С 19 февраля по 22 февраля в Новосибирске сохранятся сильные морозы — столбики термометров продержатся до −26 градусов.
Сейчас в Ричмонде: -1° 2 м/с 64% 758 мм рт. ст. +3°
Источник: Сиб.фм

Как сообщил Юрий Савостьянов, замминистра образования по Новосибирской области, в регионе температура опустилась до −35 градусов, местами до −40, из-за чего более 3 тысяч школьников не попали в учебные заведения.

По данным замминистра, всего в школы не привезли 3696 школьников из 21 района. Для них организовали дистанционное обучение.

Помимо этого, из-за количества заболевших в регионе на карантине находятся 72 класса в 33 школах. Также на карантин закрыли три детских сада, в 94 садах приостановили работу 147 групп.

Напомним, что новосибирский волейбольный «Локомотив» дома проиграл «Факелу».

образование