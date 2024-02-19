Из-за морозов в Новосибирской области более 3 тысяч детей не попали в школы

Как сообщил Юрий Савостьянов, замминистра образования по Новосибирской области, в регионе температура опустилась до −35 градусов, местами до −40, из-за чего более 3 тысяч школьников не попали в учебные заведения.
По данным замминистра, всего в школы не привезли 3696 школьников из 21 района. Для них организовали дистанционное обучение.
Помимо этого, из-за количества заболевших в регионе на карантине находятся 72 класса в 33 школах. Также на карантин закрыли три детских сада, в 94 садах приостановили работу 147 групп.
Напомним, что новосибирский волейбольный «Локомотив» дома проиграл «Факелу».