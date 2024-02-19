В Эстонии планируют перезахоронить советских солдат с острова Сааремаа

«Мы хотим, чтобы останки солдат, которые, предположительно, похоронены здесь под могильными плитами, были перезахоронены на кладбище. После этого мы хотели бы убрать эти могильные плиты. Большой памятник останется, но эти плиты, с нашей точки зрения, не должны здесь быть. Тем более что на них эти пятиконечные звезды. Это некрасиво», — сказал ERR старейшина волости Сааремаа Микк Туйск.