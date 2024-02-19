В Эстонии планируют перезахоронить советских солдат с острова Сааремаа

«Мы хотим, чтобы останки солдат, которые, предположительно, похоронены здесь под могильными плитами, были перезахоронены на кладбище. После этого мы хотели бы убрать эти могильные плиты. Большой памятник останется, но эти плиты, с нашей точки зрения, не должны здесь быть. Тем более что на них эти пятиконечные звезды. Это некрасиво», — сказал ERR старейшина волости Сааремаа Микк Туйск.
Волость обратилась с соответствующим ходатайством к действующей при Военном музее комиссии по военным захоронениям. Директор Военного музея Хеллар Лилль сообщил, что решение будет принято в ближайшие месяцы.
По оценке департамента по защите памятников старины, 90 могильных плит можно было бы сохранить, например, в виде гладких надгробий без пятиконечных звезд. Департамент считает, что 21-метровый мемориальный столб в форме меча и могильные плиты комплекса Техумарди представляют собой единое целое с художественной и архитектурной точки зрения.
Сражение под Техумарди произошло осенью 1944 года. К тому времени Красная армия уже освободила Таллин и проводила Моонзундскую десантную операцию. Битва на Сааремаа произошла в ночь на 9 октября 1944 года и стала завершением первого этапа операции. В 1967 году на месте сражения открыли мемориальный комплекс. Центральной фигурой мемориала является обелиск в виде меча, изготовленный из бетона и доломита. К памятнику ведет выложенная плиткой дорожка. В состав комплекса также входит братская могила, в которой похоронены павшие в ходе сражения воины.