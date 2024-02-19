Время в пути сократится в четыре раза — до 3,5 часов: что известно о ВСМ «Москва-Казань»

Проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва — Казань», начиная с 2006 года, обсуждают, переносят и только прошлым летом президент России Владимир Путин поддержал развитие дороги.
ВСМ повысит доступность, скорость и качество пассажирских и грузовых перевозок. Безусловно, есть перспективы развития внутреннего туризма и роста инвестиционной привлекательности регионов. Об истории проекта, сколько будет стоит и когда ждать — в материале «Комсомолки».
История проекта ВСМ «Москва-Казань»
ВСМ «Москва — Казань» была впервые представлена в планах по развитию железнодорожного транспорта России в 2006 году как часть проекта скоростной трассы «Москва — Екатеринбург». Тогда на реконструированном участке железной дороги были запущены поезда «Сапсан» до Нижнего Новгорода, а сейчас этот участок обслуживают «Ласточки». Однако скоростные составы до Казани так и не были запущены.
В 2008 году правительство России утвердило Стратегию развития железнодорожного транспорта до 2030 года, включая три проекта ВСМ: «Москва — Санкт-Петербург» (ВСМ-1), «Москва — Казань» (ВСМ-2) и «Москва — Ростов-на-Дону — Адлер» (ВСМ-3), а также в будущем «Казань — Самара».
В 2013 году был анонсирован запуск проект. Завершить проектирование планировали через 3 года. Дорога в 770 километров должна была иметь девять промежуточных остановок и конечные, а скорость поездов должна была достигать 400 км/ч.
Однако реализация проекта была отложена, и о нем снова заговорили в 2023 году. Глава ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров заявил о планах строительства ВСМ «Москва — Казань», уточнив, что идет обсуждение формата и сроков реализации проекта. Президент России Владимир Путин также поддержал проект.
Какие регионы соединит с Татарстаном ВСМ «Москва-Казань»
По проекту АО «Скоростные магистрали», ВСМ соединит семь регионов России: Московскую, Владимирскую и нижегородскую области, Чувашию, Марий Эл и Татарстан.
Протяженность трассы составит 790 километров. Остановки будут совершаться в 16 населенных пунктах, а поезда смогут разгоняться до 360 км/ч. Время в пути по этой дороге от Москвы до Казани сократиться в четыре раза: до 3,5 часов вместо существующих 12. Поездка от Нижнего Новгорода до столицы Татарстана займет 1,2 часа вместо текущих шести, а среднее время в пути между административными центрами регионов не превысит одного часа.
Сколько будет стоить ВСМ «Москва-Казань»
Все четыре планируемые скоростные магистрали обойдутся бюджету в 10,8 триллиона рублей. Самой дорогостоящей из них будет магистраль «Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург», оцененная в 4 триллиона. Строительство ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» обойдется в 1,7 триллиона рублей, а ВСМ «Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону» — в 3,2 триллиона.
Согласно презентации стратегии развития инфраструктуры до 2030 года, строительство высокоскоростных магистралей позволят увеличить ВВП на 35,2 триллиона рублей, а бюджетные доходы — на 15,1 триллиона рублей.
Когда построят ВСМ «Москва-Казань»
ВСМ «Москва-Казань» проложат только после того, как столицу России свяжут с Санкт-Петербургом. Реализация проекта может начаться уже в 2024 году, а завершиться к 2030-му.
Большинство участков ВСМ «Москва-Казань» будут пролегать по мостам и виадукам, а специальные переходы и шумовые барьеры помогут снизить дискомфорт для жителей прилегающих населенных пунктов. В зонах природы будут предусмотрены специальные переходы для животных.
Магистраль до столицы Татарстана представляет собой один из самых инновационных проектов. Земляное полотно будет выполнено как сложное инженерное сооружение, включающее укрепленное свайным фундаментом основание, тело насыпи с защитными слоями общей толщиной не менее 2,5 метра, асфальтобетонное покрытие, систему водоотвода и инженерную защиту.
По словам гендиректора РЖД Олега Белозерова проектная документация ВСМ «Москва — Казань» по всем этапам строительства уже готова. Строительство большинства из запланированных магистралей планируется к 2043 году. Не исключено и то, что в будущем магистраль «Москва — Казань» может стать частью высокоскоростной магистрали «Евразия», которую проложат до Китая.