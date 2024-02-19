Время в пути сократится в четыре раза — до 3,5 часов: что известно о ВСМ «Москва-Казань»

Протяженность трассы составит 790 километров. Остановки будут совершаться в 16 населенных пунктах, а поезда смогут разгоняться до 360 км/ч. Время в пути по этой дороге от Москвы до Казани сократиться в четыре раза: до 3,5 часов вместо существующих 12. Поездка от Нижнего Новгорода до столицы Татарстана займет 1,2 часа вместо текущих шести, а среднее время в пути между административными центрами регионов не превысит одного часа.