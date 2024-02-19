«Ленфильм» о розыске своего гендиректора: Щербаков в отпуске без содержания

На киностудии «Ленфильм» «Фонтанке» не смогли прокомментировать факт розыска гендиректора Фёдора Щербакова, ставший известным 19 февраля.
«Никаких уведомлений по этому поводу у нас нет. Фёдор Щербаков — генеральный директор киностудии, он до 29.02 в отпуске без сохранения заработной платы. Врио гендиректора — заместитель генерального директора по безопасности — Алексей Егорович Тратников», — ответила советник Щербакова Юлия Фотченко.
Ранее стало известно об объявлении Фёдора Щербакова в розыск по статье УК. По информации «Фонтанки», он разыскивается как свидетель по делу, связанному с его медиабизнесом. По данным URA.ru, Щербаков выехал из страны после того, как был задержан его бизнес-партнер, якобы требовавший деньги у топ-менеджера «Ростеха» — мужа Тины Канделаки Василия Бровко за отказ от публикации компромата.