«Ленфильм» о розыске своего гендиректора: Щербаков в отпуске без содержания

Ранее стало известно об объявлении Фёдора Щербакова в розыск по статье УК. По информации «Фонтанки», он разыскивается как свидетель по делу, связанному с его медиабизнесом. По данным URA.ru, Щербаков выехал из страны после того, как был задержан его бизнес-партнер, якобы требовавший деньги у топ-менеджера «Ростеха» — мужа Тины Канделаки Василия Бровко за отказ от публикации компромата.