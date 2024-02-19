Кузбасс снова возглавил топ естественной убыли в Сибири

Как сообщает ngs42.ru со ссылкой на статистику Росстата, Кузбасс вновь оказался лидером по естественной убыли в Сибирском федеральном округе по итогам 2023 года.
Статистики посчитали, что естественная убыль составила 17 066 человек: за прошлый год в Кемеровской области родилось 18 641 младенцев, а умерло 35 707 людей. Правда, у кузбасского ЗАГСа число умерших и новорождённых немного отличается.
Второе место по естественной убыли занял Алтайский край (разница между умершими и родившимися 13 750 человек), третье — Новосибирская область (9 668), четвёртое — Красноярский край (8 809) и пятое — Омская область (8 760). Положительная динамика в Сибири наблюдается только в республиках Алтай и Тыва.
В прошлом году Кузбасс вошёл в топ-10 регионов страны по показателю смертности, заняв седьмое место. «АиФ в Кузбассе» разбирался в причинах.