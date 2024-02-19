Роспотребнадзор разрешил использовать питьевую воду в Ломоносове

Согласно проведенным лабораторным исследованиям, в настоящий момент все показатели соответствуют гигиеническим нормативам, сообщили в ведомстве 19 февраля.



Пробы питьевой воды проводились специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в 67 жилых домах и 29 социальных учреждениях Ломоносова. Превышений предельно-допустимых концентраций по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, в том числе по содержанию в воде остаточного хлора, не установлено, уточнили в Роспотребнадзоре.



Напомним, в конце минувшей недели жители Ломоносова массово жаловались на сильный запах хлора, который исходил от питьевой воды из-под крана в жилых домах и соцобъектах. Роспотребнадзор совместно с Центром гигиены и эпидемиологии организовали экстренную проверку, которая выявила превышения показателя остаточного хлора. «Водоконал Сант-Петербурга» разместил у детских садов в Ломоносове прицепы-цистерны с питьевой водой на время промывки распределительной сети города. Промывка была завершена в ночь на 16 февраля.