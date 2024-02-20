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11 автомобилей из Китая пополнили автопарк Госавтоинспекции Иркутской области

Полицейские смогут развить скорость 100 километров в час за девять секунд.
Источник: УГИБДД по Иркутской области

11 патрульных автомобилей марки Haval F7 поступили в автопарк Госавтоинспекции Иркутской области. Об этом сообщают в социальных сетях ведомства.

— Машины оснащены современными сигнальными громкоговорящими установками со светодиодными акустическими панелями, видеорегистраторами и радиостанциями, — говорят в ГИБДД.

Кроме того, теперь полицейские смогут развить скорость 100 километров в час за девять секунд. А максимальная скорость машин — 195 километров в час. У автомобилей полный привод, что позволит госавтоинспекторам нести службу при неблагоприятных погодных условиях и на бездорожье.

ГИБДД