ГАИ: дорожная обстановка осложнена из-за непогоды

«Водителям важно выбирать наиболее безопасную скорость, дистанцию и боковой интервал. Не допускать резких маневров и непредсказуемого поведения, особенно при проезде пешеходных переходов и перекрестков, закруглений дорог. Следует пристегнуться самим и обеспечить безопасную перевозку пассажиров, особенно детей», — отметили в Госавтоинспекции.