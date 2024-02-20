ГАИ: дорожная обстановка осложнена из-за непогоды

Неблагоприятные погодные условия отмечаются на большей части территории страны: околонулевая температура, мокрый снег с дождем, плохая видимость и гололедица влияют на дорожную ситуацию.
«Водителям важно выбирать наиболее безопасную скорость, дистанцию и боковой интервал. Не допускать резких маневров и непредсказуемого поведения, особенно при проезде пешеходных переходов и перекрестков, закруглений дорог. Следует пристегнуться самим и обеспечить безопасную перевозку пассажиров, особенно детей», — отметили в Госавтоинспекции.
В условиях плохой видимости необходимо сделать себя заметными на дороге: водителям включить свет фар, пешеходам обозначить себя фликерами. «При переходе проезжей части следует быть предельно внимательными, смотреть по сторонам, начинать переход, только убедившись, что водители вас заметили и успели остановить транспортное средство», — добавили в ГАИ.