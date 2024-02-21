«Мосты в полях»: как строят продолжение Приморского кольца в Калининградской области

На участке Приморского кольца в районе Янтарного начали строить транспортную развязку и путепроводы. Подрядчик ведёт активные работы между посёлками Круглово и Русское. Как выглядит будущая трасса сейчас — в материале Калининград.Ru.
Продолжением строительства Приморского кольца занимается компания «ВАД». Подрядчик должен проложить четырёхполосную трассу от съезда на Светлогорск до посёлка Круглово, а также сделать подъезды к Янтарному и Донскому. Общая протяжённость новых дорог составит более 35 километров.
Будущее Приморское кольцо проходит через сельскохозяйственные земли. Для проезда тяжёлой техники в поля проложили два километра временных дорог. По ним грузовики возят песок и бетонные конструкции на строительные площадки. Рядом с посёлком Сычёво уже можно увидеть путепровод и песчаные насыпи для съездов. В этом месте будет одна из транспортных развязок Приморского кольца, по которой автомобилисты смогут отправиться в сторону Янтарного и Донского.
На участке до посёлка Круглово также обустраивают три тоннельных перехода. Они появятся на пересечениях с трассами Клюквенное — Русское, Зеленоградск — Приморск через Светлогорск и с дорогой местного значения рядом с Сычёво. Крупная строительная площадка также развернулась на повороте на Дивное. Здесь должны сделать крупную развязку клеверного типа.
Кроме того, компания «ВАД» работает на участке от Светлогорска до Русского и приступила к строительству подъездов к Янтарному и Донскому. Как уточнили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад» в ответ на информационный запрос, на участках Приморского кольца в зимний период трудятся около 150 человек, летом — более 350.
Строительство трассы от Светлогорска до Круглово с подъездами к Янтарному и Донскому должны поэтапно завершить в 2026—2027 годах. За работы компания «ВАД» получит почти 38 миллиардов рублей.
На последние участки Приморского кольца региональные власти пока готовят документацию и запрашивают деньги у Росавтодора. Для полного завершения трассы необходимо построить ещё две очереди: от Круглово до Ижевского с дорогой до Балтийска и от Ижевского до Калининграда с подъездом к Светлому. Их общая стоимость оценивается в 100 миллиардов рублей.