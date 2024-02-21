«Мосты в полях»: как строят продолжение Приморского кольца в Калининградской области

Будущее Приморское кольцо проходит через сельскохозяйственные земли. Для проезда тяжёлой техники в поля проложили два километра временных дорог. По ним грузовики возят песок и бетонные конструкции на строительные площадки. Рядом с посёлком Сычёво уже можно увидеть путепровод и песчаные насыпи для съездов. В этом месте будет одна из транспортных развязок Приморского кольца, по которой автомобилисты смогут отправиться в сторону Янтарного и Донского.