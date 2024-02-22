Наказан кемеровчанин с 25 нарушениями ПДД, за которым гнались полицейские

Водительских прав у кемеровчанина с признаками опьянения не было, от медосвидетельствования он отказался. В отношении него составили 25 протоколов за нарушения ПДД, в том числе 8 — за проезд на запрещающий сигнал светофора, 6 — за выезд на встречную полосу. Также протоколы составили за оставление места ДТП, отказ от медосвидетельствования, вождение без прав, невыполнение требования об остановке и неповиновение сотрудникам полиции.