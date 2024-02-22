Наказан кемеровчанин с 25 нарушениями ПДД, за которым гнались полицейские

В Кемерове лихач, спровоцировавший полицейскую погоню, арестован на 10 суток и оштрафован на 43 500 рублей за 25 нарушений ПДД.
Инспекторы, патрулировавшие Центральный район, увидели ВАЗ-2114, который неуверенно двигался по дороге, и подали сигнал об остановке. Однако водитель начал скрываться, чем спровоцировал погоню. Пытаясь скрыться от полиции, он неоднократно нарушил ПДД и трижды столкнулся с попутными машинами, но уезжал с места ДТП. За ним гнались несколько экипажей Госавтоинспекции.
В итоге ВАЗ кемеровчанина заблокировали во дворе по бульвару Строителей, хоть нарушитель специально и врезался в патрульный автомобиль. Водитель пытался сбежать, но его поймали и надели наручники. Им оказался ранее судимый за кражи, мошенничества и грабёж 28-летний мужчина.
Водительских прав у кемеровчанина с признаками опьянения не было, от медосвидетельствования он отказался. В отношении него составили 25 протоколов за нарушения ПДД, в том числе 8 — за проезд на запрещающий сигнал светофора, 6 — за выезд на встречную полосу. Также протоколы составили за оставление места ДТП, отказ от медосвидетельствования, вождение без прав, невыполнение требования об остановке и неповиновение сотрудникам полиции.