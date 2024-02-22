«Азбука финансовой грамотности»: москвичи выбрали название для просветительского проекта

«Городские библиотеки превратились в новые центры финансового просвещения. Финансовые знания стали еще ближе и доступнее для москвичей. К проекту уже присоединились библиотеки во всех округах столицы. На их площадках любой житель может регулярно встречаться с экспертами, получать практические финансовые советы, смотреть любимое кино, участвовать в мастер-классах, играть в тематические игры. Рада, что москвичи с энтузиазмом откликнулись на просьбу помочь нам выбрать название проекта, которое бы нравилось самим жителям, ведь этот проект для них. В голосовании в “Активном гражданине” приняли участие более 170 тысяч человек. С небольшим перевесом победил вариант “Азбука финансовой грамотности”», — отметила Елена Зяббарова, министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента финансов.