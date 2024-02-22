«Азбука финансовой грамотности»: москвичи выбрали название для просветительского проекта

Проект по финансовому просвещению в московских библиотеках получил название «Азбука финансовой грамотности». Так решили жители столицы в ходе голосования в проекте «Активный гражданин».
Более года Департамент финансов Москвы и столичный Департамент культуры проводят в библиотеках различные мероприятия по повышению финансовой грамотности: организуют мастер-классы, деловые игры, открывают кинолектории. Вместе с экспертами горожане разбирают жизненные ситуации, связанные с семейным бюджетом, кредитованием, инвестициями, страхованием, а также с мошенничеством и другими актуальными финансовыми темами.
«Городские библиотеки превратились в новые центры финансового просвещения. Финансовые знания стали еще ближе и доступнее для москвичей. К проекту уже присоединились библиотеки во всех округах столицы. На их площадках любой житель может регулярно встречаться с экспертами, получать практические финансовые советы, смотреть любимое кино, участвовать в мастер-классах, играть в тематические игры. Рада, что москвичи с энтузиазмом откликнулись на просьбу помочь нам выбрать название проекта, которое бы нравилось самим жителям, ведь этот проект для них. В голосовании в “Активном гражданине” приняли участие более 170 тысяч человек. С небольшим перевесом победил вариант “Азбука финансовой грамотности”», — отметила Елена Зяббарова, министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента финансов.
Второе место в голосовании заняло название «Школа финансов», третье — «Финансы: просто о сложном». Всего рассматривалось восемь вариантов. При этом более 1,5 тысячи горожан предложили собственные названия.
Наиболее активное участие в голосовании приняли жители Южного, Юго-Восточного, Восточного и Северо-Восточного округов Москвы. Почти 60 процентов проголосовавших — женщины. Большую активность проявили горожане среднего и старшего возраста — свыше 72 процентов жителей столицы в возрасте 35 лет и старше.
Следующее мероприятие в рамках проекта «Азбука финансовой грамотности» пройдет 29 февраля в библиотеке № 2 имени Ю. В. Трифонова в 15:00. Эксперты центра финансовой грамотности Москвы расскажут о правилах безопасного финансового поведения, способах защиты личных сбережений и персональных данных, а также о том, как не попасться на уловки мошенников. Гости мероприятия узнают о методах социальной инженерии и таком способе финансового мошенничества, как фишинг. Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.
О других проектах, связанных с повышением финансовой грамотности, читайте на портале «Открытый бюджет города Москвы» и в телеграм-канале столичного Департамента финансов.