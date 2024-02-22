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Убитый медбрат Березовской больницы награжден медалью Луки Крымского

21 февраля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил государственными наградами и знаками отличия области уральцев.
Источник: департамент информационной политики Свердловской области

Среди награжденных медицинские работники, общественники, ученые, промышленники, представили различных ветвей власти.

Как сообщает Департамент информационной политики Свердловской области, посмертно был награжден медалью Луки Крымского медицинский брат отделения скорой помощи ГАУ здравоохранения Свердловской области «Березовская центральная городская больница» Степан Шабуров.

Мужчина погиб 25 апреля 2023 года. Медбрат выездной бригады, бывший на суточном дежурстве, с фельдшером прибыл на вызов местной жительницы в дом на улице Гагарина в Березовском. Прибыв к двери квартиры, медбрат постучал.

Находившийся в квартире обвиняемый выразил недовольство тем, в дверь постучали громко. Он взял хозяйственный нож, открыл дверь и с силой ударил ножом в грудь потерпевшего. Медик был доставлен в больницу, но в тот же день умер.

Убийца был задержан «по горячим следам». Его приговорили к 17 годам лишения свободы.

«МК-Урал» ранее писал, что награды получили 40 человек. Среди них сотрудники РЖД, ЕВРАЗ, медицинских учреждений и т. д.

С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.