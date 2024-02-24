До +13°С градусов и дожди ожидаются в Беларуси 25 февраля

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До плюс 13 градусов и дожди ожидаются в Беларуси 25 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.



Будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди. Ночью и утром местами слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица.



Ветер южный, юго-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит плюс 2 — плюс 8 градусов, а по северо-западу — минус 1 — плюс 1. Днем температура будет колебаться от плюс 3 по северо-востоку до плюс 13 градусов по юго-западу.