Откровения волонтёра о поиске пропавших детей

Знаете, у поисковиков есть присказка, что у каждого есть своя Лиза. У меня тоже. Два ребёнка — Ася и Валера, и дедушка Григорий Степанович, которых я нашла погибшими. Поэтому лично мне важно понять: не успели, не смогли или не успели бы в принципе. Как это случилось с дедушкой, которого мы искали пять дней, а он погиб от сердечного приступа.