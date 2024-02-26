Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Самолет S7 по пути в Новосибирск экстренно сел в Благовещенске из-за больного пассажира

Лайнер авиакомпании S7, который выполнял рейс из Владивостока в Новосибирск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Благовещенска. Экипаж вынужден был прервать полет по маршруту из-за больного пассажира на борту.
Источник: Прецедент

Airbus A320 авиакомпании «Сибирь» выполнял утренний рейс (по времени Хабаровского края) за 26 февраля из международного аэропорта Кневичи во Владиовстоке в Толмачево. Когда лайнер находился в зоне ответственности Хабаровского центра организации воздушного движения на эшелоне почти 11 тысяч метров, экипаж доложил на землю о больном пассажире на борту. Как сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT, командир воздушного судна принял решение совершить незапланированную посадку в аэропорту Игнатьево города Благовщенска. Кроме того, экипаж запросил скорую.

Лайнер произвел успешную посадку, после чего больного пассажира передали медикам. Самолет, который выполнял рейс S7 5202, прибыл сегодня, 26 февраля в аэропорт Толмачево в 11:40 по местному времени.

Иван ЛУДНОВ.

здоровье