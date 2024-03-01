Инспектор милиции разъяснил, какое оружие белорусы могут купить без разрешения

По его словам, в настоящее время в свободной продаже есть пневматические газобаллонные пистолеты, имитирующие по внешнему виду модели боевого оружия — от пистолета Макарова и ТТ до Соlt М1911. Александр Трушко отметил, что такие пистолеты не требуют специального разрешения (лицензии) для их реализации, так как их дульная энергия не превышает 3 Дж. Однако продавец должен иметь сертификат соответствия товара стандартам РБ и предоставить его копию покупателю. В случае ее отсутствия владельцу пистолета грозит административная ответственность за незаконные действия в отношении пневматического оружия.