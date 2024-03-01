Открыт прием заявок на программу для участников и ветеранов СВО «Время героев»

Президент России Владимир Владимирович Путин, выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию, сказал об участниках специальной военной операции. «Смотрю на этих мужественных людей, порой совсем молодых ребят, и без всякого преувеличения могу сказать: сердце наполняется гордостью за наших людей, за наш народ. Такие, безусловно, не отступят, не подведут и не предадут. Они и должны выходить на ведущие позиции и в системе образования и воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия в конечном итоге, самые крупные отечественные проекты», — сказал он.