Открыт прием заявок на программу для участников и ветеранов СВО «Время героев»

Президент России Владимир Владимирович Путин, выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию, сказал об участниках специальной военной операции. «Смотрю на этих мужественных людей, порой совсем молодых ребят, и без всякого преувеличения могу сказать: сердце наполняется гордостью за наших людей, за наш народ. Такие, безусловно, не отступят, не подведут и не предадут. Они и должны выходить на ведущие позиции и в системе образования и воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия в конечном итоге, самые крупные отечественные проекты», — сказал он.
Президент России рассказал о программе «Время героев»: «Эта программа будет строиться по тем же стандартам, что и наши лучшие проекты — Высшая школа государственного управления, которую называют “Школой губернаторов”, а также конкурс “Лидеры России”. Их выпускники выходят на высокие позиции во многих сферах, даже становятся министрами, главами регионов. Участниками программы смогут стать военнослужащие и ветераны с высшим образованием и управленческим опытом независимо от звания и должности. Главное, это должны быть люди, которые проявили свои лучшие качества, показали, что умеют вести за собой товарищей», — заключил Владимир Путин.
Ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин рассказал о целях «Времени героев»: «Задачей программы является подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях. Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, вопросам личного развития, командной работе».
По словам Андрея Бетина, люди, имеющие опыт боевых действий, обладают уникальными компетенциями. «Люди, прошедшие специальную военную операцию, умеют быстро и эффективно принимать решения, адаптироваться к любым обстоятельствам. У них накоплен уникальный опыт действий в экстремальных ситуациях. В условиях боевых действий, как нигде, оттачиваются навыки командной работы. Здесь ты должен доверять товарищу и уметь подставить плечо там, где это необходимо. Все это позволит каждому из них с максимальной эффективностью решать управленческие задачи любой сложности. А всем вместе принести огромную пользу своей стране не только на полях сражений, но и в мирной жизни», — отметил Андрей Бетин.
Ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что при создании образовательной программы «Время героев» был использован опыт ведущих проектов президентской академии, таких как «Школа губернаторов» и «Школа мэров». «В ходе общения со студентами, молодежью Донбасса мы часто обсуждаем будущее региона, всей России. Я вижу, что наши герои, прошедшие и участвующие в СВО, готовы продолжать активно и самоотверженно служить своей стране. Конечно, наша задача — сделать так, чтобы они не просто получили доступ к нашим ведущим образовательным технологиям, но чтобы опыт им передавали лучшие в стране эксперты — сотрудники администрации президента, правительства, федеральных министерств, главы регионов и крупных корпораций», — заявил ректор ВШГУ.
Ветеранам, уже покинувшим зону проведения СВО, для подачи заявки необходимо зайти на сайт Программы времягероев.рф и действовать в соответствии с инструкциями.
Сбор заявок продлится до 8 апреля 2024 года.