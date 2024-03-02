В Сочи на федеральной территории «Сириус» 2 марта 2024 года начался Всемирный фестиваль молодежи, объединяющий более 20 тысяч человек со всего мира. Самая многочисленная делегация — российская, ее представляют все регионы страны. От Самарской области в Сочи приехали 180 активных, целеустремленных и неравнодушных молодых людей. Накануне старта фестиваля, который проводится благодаря решению Президента РФ Владимира Путина, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с делегациями родного региона и Республики Сербия.
Сербская команда стала самой многочисленной среди иностранных. В Россию от этой республики приехали порядка 200 человек. Для Самарской области сербские участники — партнеры, и представителям региона доверено помогать им во время форума.
Возглавляет самарцев Екатерина Снигирь, сербов — руководитель «Бессмертного полка» в Белграде, руководитель делегации Республики Сербской Алекс Галич.
Перед открытием фестиваля делегаты встретились, обсудили возможность обмена опытом, интересы, объединяющие Самарскую область и Сербию, поговорили о сохранении исторической памяти.
Приветствуя участников встречи, Дмитрий Азаров сказал, что у россиян к сербскому народу абсолютно братское отношение.
— Я был очень рад, когда узнал, что именно сербская делегация будет в постоянном контакте с Самарской областью, — признался глава региона.
Руководитель сербской делегации Алекс Галич выразил благодарность за радушие и теплый прием самарским делегатам, которые встретили их на форуме.
Дмитрий Азаров спросил, какие пожелания есть у представителей братской страны в преддверии фестиваля, и Алекс Галич ответил, что хотелось бы развивать отношения между молодежью и налаживать контакт между университетами. По его словам, им поступали заявки студентов из Самарской области, которые хотели бы стажироваться в Крагуевацком университете в Сербии. Два года назад, напомнил он, Самарский университет и Крагуевац связывали отношения.
Губернатор выразил уверенность в том, что сотрудничество будет продолжено.
— Я надеюсь, что, познакомившись здесь, на Всемирном форуме, мы сможем действительно упрочить наши контакты, — сказал он. — Мы были бы рады принимать делегацию молодежи Сербии на Самарской земле. Готов отправить наших ребят в Сербию для того, чтобы узнать больше о замечательной и братской стране для России.
В планах у сербских участников — встреча с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Глава региона рассказал им о том, что в Самарской области живут представители более чем 150 разных национальностей, есть православная академия и мусульманское образование.
Дмитрий Азаров также напомнил, что во время чемпионат мира по футболу, который принимала Самарская область в 2018 году, первый матч на стадионе был с участием команды Сербии, и он стал для футболистов победным. Глава региона тогда подарил капитану сборной автомобиль, произведенный на АВТОВАЗе, — знаменитый внедорожник «Нива».
Во время встречи сербские делегаты выразили готовность к сотрудничеству по сохранению исторической памяти.
— Мы помним, что во Второй мировой войне Советский Союз освободил Европу. Мы должны это помнить всегда, — подчеркнул руководитель «Бессмертного полка» в Белграде Алекс Галич.
Дмитрий Азаров отметил, что сегодня правительства многих государств пытаются специально стереть у людей историческую память, делая это осознанно и умышленно в отношении тех, кто не имеет знаний по истории.
— Для нас очень дорого, что «Бессмертный полк» есть в Сербии, — сказал он. — А в России — это целое народное движение. И сегодня это важнейшая духовная составляющая для нашего общества.
Губернатор выразил надежду на то, что участники встречи помогут сформировать сербскую делегацию и приедут на международный антифашистский фестиваль «Гитары в строю», который Самарская область впервые приняла в мае 2023 года.
— Простые люди в разных странах понимают, что происходит. И для нас это было очень важно и дорого, — сказал Дмитрий Азаров.