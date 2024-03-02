Дмитрий Азаров спросил, какие пожелания есть у представителей братской страны в преддверии фестиваля, и Алекс Галич ответил, что хотелось бы развивать отношения между молодежью и налаживать контакт между университетами. По его словам, им поступали заявки студентов из Самарской области, которые хотели бы стажироваться в Крагуевацком университете в Сербии. Два года назад, напомнил он, Самарский университет и Крагуевац связывали отношения.