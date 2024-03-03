Работающих женщин в Беларуси больше, чем мужчин

МИНСК, 3 мар — Sputnik. Соотношение занятых в белорусской экономике мужчин и женщин сложилось в пользу последних, свидетельствуют данные Всемирного банка.
Доля работающих женщин в стране составила 50,15%, но нужно учитывать, что организация публикует данные с запозданием, и это информация по состоянию на 2022 год. Работающих женщин больше, чем мужчин, и в ряде других бывших советских республик.
Армения и Туркменистан при этом заняли первое и второе место в мире с долями занятых женщин в 52,76% и 52,61% соответственно.
В Литве показатель ниже — 50,06%, а в России мужчин работает больше, чем женщин, — у вторых доля занятости 49%.
Есть и такие страны, где в экономике официально занято совсем немного женщин. Например, в Йемене только каждый 12-й работник — женщина. В Ираке показатель равен 14,4%, а в Катаре — 16,07%.
Белстат, как и Всемирный банк, дает информацию только за 2022 год. Она немного отличается: доля занятых женщин — 51,3%. Но такова статистика в городах. Если же брать в расчет только сельскую местность, то мужчин там работает больше — 53,4%.
В категории занятых, который трудятся неполный рабочий день, женщин гораздо больше чем мужчин. В возрастной группе до 24 лет их 66,9%; 25−49 лет — 72,6%; от 50 до 64 лет — 76,6%; 65−74 — 68,1%.