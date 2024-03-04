Депутат Госдумы из Кемерова Антон Горелкин: «Википедию» могут заблокировать

Он добавляет, что у регулятора есть ещё ряд претензий к энциклопедии и в целом есть законные основания для её блокировки. Он говорит, что вся ценная информация с «Вики» продублирована на портале «БРЭ», «Рувики» и «Руниверсалисе». Специалисты прорабатывают технический момент, чтобы пользователю предлагалось открыть безопасный вариант энциклопедии, если он зайдёт на «Википедию».