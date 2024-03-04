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Депутат Госдумы из Кемерова Антон Горелкин: «Википедию» могут заблокировать

Сейчас эксперты прорабатывают техническое решение.

«Википедию» в России могут заблокировать по новому закону о запрете популяризации VPN. Об этом у себя в телеграм-канале написал зампред комитета Госдумы по информполитике, кемеровчанин Антон Горелкин.

«Коллеги из “Руниверсалиса” абсолютно правильно обращают внимание на существование целой вики-статьи, которая не просто описывает способы обхода блокировок, но и настоятельно рекомендует пользователям их применять, что полностью соответствует критериям, которые недавно озвучил Роскомнадзор», — пишет депутат.

Он добавляет, что у регулятора есть ещё ряд претензий к энциклопедии и в целом есть законные основания для её блокировки. Он говорит, что вся ценная информация с «Вики» продублирована на портале «БРЭ», «Рувики» и «Руниверсалисе». Специалисты прорабатывают технический момент, чтобы пользователю предлагалось открыть безопасный вариант энциклопедии, если он зайдёт на «Википедию».