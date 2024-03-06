График работы почтовых отделений в Приморье изменится в связи с 8 Марта

В Приморье в преддверии праздника и в праздничные выходные изменится график работы почтовых отделений, сообщает ИА PrimaMedia.
Как уточнили в пресс-службе АО «Почта России», 7 марта рабочий день почтовых отделений сократится на один час. В пятницу, 8 марта, Международный женский день, станет выходным для отделений Почты России.
9 марта отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.
Также в пресс-службе уточнили, что 8 марта почтальоны не будут разносить ни почтовые отправления, ни периодические печатные издания.
«Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда России. Уточнить актуальное расписание работы почтовых отделений можно на сайте или в мобильном приложении компании», — сообщили специалисты.