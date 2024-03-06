Голикова заявила, что нацпроект «Семья» будет одним из самых объемных в РФ

«Сейчас мы готовим новый национальный проект, который стартует с 1 января 2025 года. Он, на самом деле, один из самых больших как по количеству мероприятий, так и по объему финансовых вложений», — сказала она, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи.