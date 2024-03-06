Голикова заявила, что нацпроект «Семья» будет одним из самых объемных в РФ

«Сейчас мы готовим новый национальный проект, который стартует с 1 января 2025 года. Он, на самом деле, один из самых больших как по количеству мероприятий, так и по объему финансовых вложений», — сказала она, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что для улучшения жизни россиян будут реализованы пять нацпроектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Экономика данных» и «Молодежь России». Голикова ранее сообщала, что четыре из пяти новых национальных проектов начнут осуществлять в 2025 году, а нацпроект «Молодежь России» планируется запустить в 2024 году.
Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС — генеральный информационный партнер мероприятия.