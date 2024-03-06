В Екатеринбурге массово отменяют концерты известных исполнителей

Российские исполнители все чаще заявляют о переносах своих концертов в Екатеринбурге. Некоторые из них делают это уже не в первый раз. Только в марте 2024 года свои выступления отменили сразу несколько музыкантов.
Украинская поп-исполнительница Анна Asti, в репертуаре которой имеется множество известных по всей России песен, должна была выступить на закрытом мероприятии «Сима-ленде» 29 декабря. Однако ее выступление было отменено, после того, как певица появилась на скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой.
По той же причине в уральской столице было отменено выступление Лолиты Милявской, которое должно было состояться 21 марта в МТС Live Холл.
Исполнительница хитов «Дорадура» и «Втюрилась» Дарья Шиханова, более известная под псевдонимом Дора, должна была выступить на сцене клуба «Свобода» 8 марта. О причинах переноса ее концерта ничего неизвестно.
Скандальная рэперша Инстасамка также перенесла свой концерт, который должен был состояться 27 марта в концертном зале «Свобода». Для нее это уже второй перенос в Екатеринбурге. Ранее она должна была выступить в клубе годом ранее этого же числа.