Протестующие фермеры стянули в Прагу сотни тракторов

По данным организаторов протеста из Аграрной палаты и Сельскохозяйственного союза, в столицу прибыли около четырех тысяч фермеров, из них около 700 — на своей технике. До полудня аграрии намерены «кружить» в районе парка Letna, затем часть протестующих съедется к зданию правительства, где они планируют пообщаться с главой чешского Минсельхоза Мареком Выборны.