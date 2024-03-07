Протестующие фермеры стянули в Прагу сотни тракторов

«Фермеры разъезжают по улицам Праги с плакатами “Сохраним чешскую землю”, “Остановим ликвидацию чешского земледелия” и другими. Аграрии пытаются не мешать своей техникой другим водителям, прежде всего общественному транспорту, но на некоторых улицах все-таки они создали затор. Полиция всеми способами старается “разрулить” ситуацию», — говорится в репортаже телеканала.
По данным организаторов протеста из Аграрной палаты и Сельскохозяйственного союза, в столицу прибыли около четырех тысяч фермеров, из них около 700 — на своей технике. До полудня аграрии намерены «кружить» в районе парка Letna, затем часть протестующих съедется к зданию правительства, где они планируют пообщаться с главой чешского Минсельхоза Мареком Выборны.
«Ситуация в чешском аграрном секторе продолжает ухудшаться. Несмотря на личные усилия главы Минсельхоза, другие члены правительства не могут прийти к единому знаменателю о фундаментальном изменении приоритетов в отрасли, которые действительно помогли бы нашим сельским труженикам», — отметил президент Аграрной палаты Ян Долежал.
Сам Выборны заявил в минувшую пятницу, что правительство готово удовлетворить некоторые требования земледельцев, выдвинутые во время предыдущего их «наезда» на сельхозтехнике на Прагу 19 февраля. Фермеры считают одобренные меры недостаточными и хотят обсудить ситуацию на встрече с министром в полдень.