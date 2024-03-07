Балерина Илзе Лиепа ответила на лишение ее гражданства Литвы

«Конечно, я много отдала Литве, у меня там много родных, друзей, знакомых. Но приходит время, когда нужно сделать выбор, нравственный выбор. И я подтверждаю, что я со своей страной и со своим президентом. Что я еще могу сказать», — отметила Лиепа. Ее слова приводит «РИА Новости».
По мнению балерины, то, что ее лишили гражданства Литвы именно во время предвыборной кампании кандидата в президента РФ, действующего главы государства Владимира Путина, не было случайностью. Она подчеркнула, что это еще раз подтвердило то, что она остается с Россией и с ее лидером.
Лиепа получила гражданство Литвы в 2000 году в знак заслуги за выступления в Большом театре с литовским артистом балета Пятрасом Скирмантасом. 60-летняя балерина родилась в 1963 году в Москве.
7 марта стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ, согласно которому Лиепу лишили гражданства республики.
До этого, в ноябре прошлого года глава литовского МВД Агне Билотайте обратилась к главе государства с просьбой принять соотвествующее решение в отношении балерины литовского. В обращении говорилось, что Лиепа своими действиями и публичными заявлениями представляет угрозу интересам безопасности балтийской республики.
В том же месяце премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Вильнюс располагает всеми основаниями для лишения гражданства Лиепы, которое было получено в порядке исключения. Она указала, что человек, получивший паспорт республики не по праву рождения, а по иным причинам, тем более не имеет право в своих высказываниях противоречить государственным институтам, не соглашаясь с официальной линией властей.