Балерина Илзе Лиепа ответила на лишение ее гражданства Литвы

«Конечно, я много отдала Литве, у меня там много родных, друзей, знакомых. Но приходит время, когда нужно сделать выбор, нравственный выбор. И я подтверждаю, что я со своей страной и со своим президентом. Что я еще могу сказать», — отметила Лиепа. Ее слова приводит «РИА Новости».