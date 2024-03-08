Полицейские поздравили женщин Иркутской области с 8 марта

В честь Международного женского дня, сотрудники Управления по вопросам миграции в Иркутске поздравили женщин, которые обратились за государственными услугами.
— Полицейские вручили цветы и выразили наилучшие пожелания представительницам прекрасного пола на предстоящий праздник, — говорят в МВД России по Иркутской области.
Женщины были приятно удивлены таким вниманием и выразили благодарность за теплые слова и заботу. Пусть этот весенний период принесет им радость, здоровье и благополучие, говорят в МВД.
Ранее сообщалось, что в Международный женский день Иркутскстат рассказал, какие же они — жительницы Иркутской области. Так, женщины — не только прекрасная, но и большая часть населения Иркутской области. Они составляют 54,1% жителей региона.