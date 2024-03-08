Новый автобус из Москвы в Севастополь запустили через Херсонскую область

«В целях расширения транспортной доступности с учетом наличия пассажиропотока с 8 марта 2024 года запускается межрегиональный маршрут Москва — Севастополь, который будет оправляться от автостанции Геническая», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что рейсы в марте по нечетным дням будут оправляться в сторону Севастополя от а/с «Геническая» в 13:10, по четным в сторону Москвы в 15:30. Расписание на последующие месчцы будет опубликовано дополнительно.
В минтрансе уточнили, что билеты в Москву будут стоить 3500 рублей, в Севастополь — 2300 рублей.
Ранее власти заявляли, что автобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью расширится в 2024 году. Новые маршруты свяжут Ялту и Геническ, Черноморское и Скадовск, Евпаторию и Скадовск, Ялту и Скадовск.
Также на регулярной основе продолжают осуществляться рейсы: Джанкой — Геническ, Симферополь — Бердянск, Симферополь — Мелитополь, Ялта — Геническ, Ялта — Мелитополь, Симферополь — Скадовск, Евпатория — Симферополь — Геническ, Евпатория — Мелитополь и Ялта — Минск.