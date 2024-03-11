«Жестокость»: пристрастие французов к лягушачьим лапкам обернулось проблемами

ЕС импортирует эквивалент 80−200 миллионов лягушек в год, большинство из которых потребляется во Франции. Большинство из них происходит от диких популяций в Индонезии, Турции и Албании, а также с ферм во Вьетнаме, согласно исследованию Робина де Буа и Pro Wildlife, двух природоохранных некоммерческих организаций, которые организовали это письмо.