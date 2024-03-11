«Жестокость»: пристрастие французов к лягушачьим лапкам обернулось проблемами

Группа ученых и ветеринаров предупредила, что жажда лягушачьих лапок во Франции «разрушительна для природы» и ставит под угрозу жизнь амфибий в Азии и Юго-Восточной Европе.
Как пишет The Guardian, более 500 экспертов из исследовательских, ветеринарных и природоохранных организаций призвали президента Франции Эммануэля Макрона «положить конец чрезмерной эксплуатации лягушек» и обеспечить лучшую защиту наиболее продаваемых видов.
ЕС импортирует эквивалент 80−200 миллионов лягушек в год, большинство из которых потребляется во Франции. Большинство из них происходит от диких популяций в Индонезии, Турции и Албании, а также с ферм во Вьетнаме, согласно исследованию Робина де Буа и Pro Wildlife, двух природоохранных некоммерческих организаций, которые организовали это письмо.
Эта практика «совсем не соответствует» стратегии ЕС в области дикой природы, заявила Сандра Альтхерр, научный руководитель Pro Wildlife. «Это абсурд: естественные популяции лягушек здесь, в Европе, защищены законодательством ЕС. Но ЕС по-прежнему терпимо относится к сбору миллионов животных в других странах — даже если это угрожает тамошним популяциям лягушек».
Во Франции едят больше лягушачьих лапок — часто жареных в кляре или обжаренных с чесноком и петрушкой, — чем в любой другой стране ЕС. Ученые утверждают, что Франция должна добиваться обеспечения глобальной защиты уязвимых видов лягушек в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (Ситес), которая направлена на прекращение незаконной торговли растениями и животными.
Группа из 46 природоохранных НПО обратилась с аналогичным запросом в министерство окружающей среды Франции в феврале.
Исследования показывают, что некоторые виды лягушек уже страдают. Согласно письму Макрону, клыкастая речная лягушка (Limnonectes macrodon), по-видимому, исчезла из коммерческого импорта во Францию, в то время как два более распространенных вида — лягушка-крабоед (Fejervarya cancrivora) и рисовая лягушка (Fejervarya limnocharis) — находятся в упадке из-за интенсивных коммерческих поставок в течение многих лет.
Лягушки также играют важную роль в экосистемах и на фермах, напоминает The Guardian. Головастики могут улучшить качество воды в прудах, а лягушки могут помочь фермерам использовать меньше пестицидов. Они также могут помочь сдерживать инфекционные заболевания, поедая комаров.
Ален Муссу, президент организации «Ветеринары за биоразнообразие», третьей группы, которая организовала это письмо, сказал, что к инициативе присоединилось большое количество ветеринаров. «Они чувствительны к жестокости, которая царит на этом рынке, и обеспокоены экологическим дисбалансом, вызванным сокращением популяций амфибий», — говорит он.