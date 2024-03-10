Специалисты Роспотребнадзора дали советы по приготовлению блинов

В России с 11 по 17 марта будут праздновать Масленицу, а это значит, что многие семьи будут печь традиционное для этого праздника блюдо — блины. Специалисты управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю подготовили полезные советы по приготовлению блинчиков.