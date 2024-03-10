Специалисты Роспотребнадзора дали советы по приготовлению блинов

В России с 11 по 17 марта будут праздновать Масленицу, а это значит, что многие семьи будут печь традиционное для этого праздника блюдо — блины. Специалисты управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю подготовили полезные советы по приготовлению блинчиков.
Главный ингредиент блинов — мука. Обязательно просеивайте этот продукт, чтобы наполнить его кислородом и предотвратить попадание в тесто различных посторонних примесей. Помните, что отсыревшая мука не годится для блинчиков, поэтому внимательно осмотрите её.
Замешивать тесто для блинов можно на молоке, твороге, сметане, кефире, ряженке, сыворотке. Перед покупкой молочных продуктов обязательно обратите внимание на условия хранения, срок годности и их состав.
«Не используйте молочные продукты с истекшим сроком годности, в них накапливаются микроорганизмы и токсины, способные вызвать отравление, а термическая обработка не всегда позволяет избавить от них готовый продукт», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Подавать блины можно со сметаной, вареньем, сгущенкой или различными начинками из сыра, мяса, грибов, рыбы и многого другого. Помните, что блины — очень калорийное блюдо, поэтому старайтесь не переедать.
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