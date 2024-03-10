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Специалисты Роспотребнадзора дали советы по приготовлению блинов

В канун Масленицы специалисты дали полезные советы по приготовлению блинов.

В России с 11 по 17 марта будут праздновать Масленицу, а это значит, что многие семьи будут печь традиционное для этого праздника блюдо — блины. Специалисты управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю подготовили полезные советы по приготовлению блинчиков.

Главный ингредиент блинов — мука. Обязательно просеивайте этот продукт, чтобы наполнить его кислородом и предотвратить попадание в тесто различных посторонних примесей. Помните, что отсыревшая мука не годится для блинчиков, поэтому внимательно осмотрите её.

В классический рецепт также входит и яйцо. При выборе яиц ориентируйтесь на их свежесть, на дату сортировки и их категорию. Не забывайте мыть скорлупу перед готовкой.

Замешивать тесто для блинов можно на молоке, твороге, сметане, кефире, ряженке, сыворотке. Перед покупкой молочных продуктов обязательно обратите внимание на условия хранения, срок годности и их состав.

«Не используйте молочные продукты с истекшим сроком годности, в них накапливаются микроорганизмы и токсины, способные вызвать отравление, а термическая обработка не всегда позволяет избавить от них готовый продукт», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Подавать блины можно со сметаной, вареньем, сгущенкой или различными начинками из сыра, мяса, грибов, рыбы и многого другого. Помните, что блины — очень калорийное блюдо, поэтому старайтесь не переедать.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказывали, как отказаться от употребления лишней соли.

здоровье