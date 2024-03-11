Воробьев: масштабный ремонт дорог в Подмосковье начнется в апреле

В этом году запланировано отремонтировать свыше 1 тысячи дорог общей протяженностью около 1,2 тысячи километров. К примеру, на улице Говорова в Одинцовском округе, которой пользуются более 180 тысяч человек. Также будут отремонтированы и небольшие, но важные дороги в сельской местности — такие, как в деревне Тетерино городского округа Клин, добавили в пресс-службе.