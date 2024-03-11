Воробьев: масштабный ремонт дорог в Подмосковье начнется в апреле

«Завершаются последние холодные дни, снег будет постепенно таять. Поэтому важно обратить внимание на состояние дорог — и муниципальных, и региональных. Самая активная стадия ремонта у нас начнётся с середины апреля. Традиционно в это время мы переходим в фазу плюсовых температур, и значит, сможем вести эту работу более масштабно», — отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
В этом году запланировано отремонтировать свыше 1 тысячи дорог общей протяженностью около 1,2 тысячи километров. К примеру, на улице Говорова в Одинцовском округе, которой пользуются более 180 тысяч человек. Также будут отремонтированы и небольшие, но важные дороги в сельской местности — такие, как в деревне Тетерино городского округа Клин, добавили в пресс-службе.
По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика, до мая на территории Подмосковья планируют привести в порядок 13 тысяч остановок. Там, где необходимо, павильоны покрасят, в них восстановят стекла, стенки и лавочки. Также покрасят бордюры на посадочных площадках. Также к маю запланировано восстановить и все поврежденные в результате непогоды дорожные знаки и ограждения.