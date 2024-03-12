К екатеринбургскому художнику Илье Мозги пришли с обыском

К екатеринбургскому художнику Илье Мозги нагрянули силовики с обыском. Организатор фестиваля партизанского искусства «Карт-Бланш» прошел допрос. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на адвоката художника.
— Был запрос, но я не успел на него среагировать. Допрос уже завершен, насколько известно, — сообщил юрист Ильи Мозги.
На данный момент информации о том, что послужило причиной допроса, нет. В пресс-службе Управления ФСБ по Свердловской области пока не комментировали ситуацию.
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