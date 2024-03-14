Минусинской епархии назначили нового епископа. Прежний попал под церковный суд

Как рассказали в пресс-службе Красноярской епархии, новый епископ Минусинский и Курагинский родился 24 апреля 1968 года в Йошкар-Оле. В 2000 году Евгений Пасанаев окончил Саратовскую духовную семинарию, после чего был назначен на должность помощника проректора по воспитательной работе. В 2001 году вернулся в Йошкар-Олу и стал миссионером в местной епархии. В 2005 году заочно окончил Московскую Духовную академию, в 2007-м защитил кандидатскую диссертацию на тему: «История христианского просвещения Марийского края в XX веке». 19 августа 2007 года был рукоположен в сан диакона, 21 сентября этого же года — в сан священника. Служил в Успенском храме Йошкар-Олы. 3 апреля 2010 года был пострижен в монашество с именем Серафим. С 2015 года являлся секретарем Йошкар-Олинского епархиального управления.