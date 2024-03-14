В Кемерове 7-летний ребёнок обварился в кипятке из-под крана

«Ребёнок получил ожоги второй степени водой из-под крана. Из-за того, что температура воды превышала нормы санпин. Максимальная температура 75 градусов, а она составляла 93,4 градуса. Фактически это температура кипения воды», — писала в соцсетях женщина. По её словам, это не первый подобный случай в доме под управлением конкретной компании.