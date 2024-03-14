Из акваторий Приморья подняли 16 затонувших судов

В регионе уже поднято 16 таких объектов, в планах на текущий год — удалить еще 11, восемь из которых — в рамках госконтрактов.
Как сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, за последние два года в крае проведена серьезная работа в данном направлении. В 2022 и 2023 годах поднято и утилизировано 16 затонувших судов.
Только в бухте Труда на острове Русском из акватории извлекли 12 объектов, в заливе Владимира в районе морского порта Ольга подняты буксир и рыболовецкий траулер. Также из воды в бухте Диомид поднят плавдок, в заливе Стрелок — маломерное судно.
«В текущем году соответствующую работу проведут в бухтах островных территорий Владивостока, Хасанского округа и Находки», — отметили в ведомстве.
В минтрансе подчеркнули, что по данным мониторинга портовых служб, в акваториях Приморского края находятся порядка 80 различных объектов. Упор «Генеральной уборки» в первую очередь идет на те суда, которые влияют на безопасность судоходства.