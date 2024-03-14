Из акваторий Приморья подняли 16 затонувших судов

Только в бухте Труда на острове Русском из акватории извлекли 12 объектов, в заливе Владимира в районе морского порта Ольга подняты буксир и рыболовецкий траулер. Также из воды в бухте Диомид поднят плавдок, в заливе Стрелок — маломерное судно.