Суд заочно арестовал бывшего главу «Ленфильма» Федора Щербакова

Следователь и прокурор поддержали ходатайство об аресте, поскольку Щербаков скрылся от следствия, пишет ТАСС. Представитель прокуратуры уточнила, что заочный арест необходим для осуществления международного розыска.
Адвокат Ирина Краснова назвала позицию следствия незаконной. По ее словам, в материалах дела указаны преступные эпизоды, которые имели место два и три года назад, то есть речь не идет о расследовании по горячим следам, когда обвиняемый может уничтожить улики. «Ничто не мешает следствию вести свою работу», — заявила Краснова, уточнив, что содержание под стражей никак не будет способствовать установлению истины.
Щербаков проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу о вымогательстве 2 млн рублей у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко в обмен на обещание не публиковать компромат в одном из Telegram-каналов. По данным «Фонтанки», 25 октября 2023 года, когда Щербаков получил статус подозреваемого, он покинул Россию. Предположительно, бывший глава «Ленфильма» сейчас находится в Дубае. В январе 2024 года его объявили в розыск, а в начале марта следствие запросило арест.