Суд заочно арестовал бывшего главу «Ленфильма» Федора Щербакова

Адвокат Ирина Краснова назвала позицию следствия незаконной. По ее словам, в материалах дела указаны преступные эпизоды, которые имели место два и три года назад, то есть речь не идет о расследовании по горячим следам, когда обвиняемый может уничтожить улики. «Ничто не мешает следствию вести свою работу», — заявила Краснова, уточнив, что содержание под стражей никак не будет способствовать установлению истины.