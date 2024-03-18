Жительницам Красноярска на кулинарном шоу навязали кредит

Несколько жительниц Красноярска сходили на кулинарное шоу и вернулись с кредитом. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.
В январе в Красноярске прошло кулинарное шоу, на которое пускали по пригласительным билетам. Гостям показали кулинарное оборудование и устроили дегустацию блюд. Для гостей устроили розыгрыш «выгодных предложений» на приобретение дорогостоящей техники со стоимостью от 180 до 220 тысяч рублей. Посетителям предлагали купить кухонного робота, озонаторы, фритюрницы
Уже дома покупатели поняли, что сделали спонтанное приобретение и решили расторгнуть договор, но с этим возникли сложности.
Особенно внимательными нужно быть людям старшего возраста, так как именно они в первую очередь попадают под прицел подобных торговцев и мошенников.
«Необходимо напомнить своим пожилым близким осторожно подходить к таким покупкам и не принимать поспешных решений, не посоветовавшись с родными», — подчёркивают в Роспотребнадзоре.
Ранее сообщалось о том, что после 8 Марта жители Красноярского края массово жаловались в Роспотребнадзор на цветочные магазины.