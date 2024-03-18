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Жительницам Красноярска на кулинарном шоу навязали кредит

Несколько красноярок сходили по пригласительному на кулинарное шоу и вернулись с купленной в кредит дорогой техникой.
Источник: Freepik

Несколько жительниц Красноярска сходили на кулинарное шоу и вернулись с кредитом. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

В январе в Красноярске прошло кулинарное шоу, на которое пускали по пригласительным билетам. Гостям показали кулинарное оборудование и устроили дегустацию блюд. Для гостей устроили розыгрыш «выгодных предложений» на приобретение дорогостоящей техники со стоимостью от 180 до 220 тысяч рублей. Посетителям предлагали купить кухонного робота, озонаторы, фритюрницы и т. п. Так как у людей не было такой суммы наличными, им предлагали оформить кредиты.

Уже дома покупатели поняли, что сделали спонтанное приобретение и решили расторгнуть договор, но с этим возникли сложности.

В Роспотребнадзоре напомнили, что вернуть технически сложную технику можно лишь при наличии производственного недостатка. Поэтому в ведомстве призвали внимательнее относиться ко всяким подобным мероприятиям.

Особенно внимательными нужно быть людям старшего возраста, так как именно они в первую очередь попадают под прицел подобных торговцев и мошенников.

«Необходимо напомнить своим пожилым близким осторожно подходить к таким покупкам и не принимать поспешных решений, не посоветовавшись с родными», — подчёркивают в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось о том, что после 8 Марта жители Красноярского края массово жаловались в Роспотребнадзор на цветочные магазины.

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