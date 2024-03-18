Жительницам Красноярска на кулинарном шоу навязали кредит

В январе в Красноярске прошло кулинарное шоу, на которое пускали по пригласительным билетам. Гостям показали кулинарное оборудование и устроили дегустацию блюд. Для гостей устроили розыгрыш «выгодных предложений» на приобретение дорогостоящей техники со стоимостью от 180 до 220 тысяч рублей. Посетителям предлагали купить кухонного робота, озонаторы, фритюрницы и т. п. Так как у людей не было такой суммы наличными, им предлагали оформить кредиты.