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Усадьбу Беленкова полностью снесли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершен снос усадьбы купца Беленкова, которую исключили из реестра памятников архитектуры. Об этом пишет «ФедералПресс» со ссылкой на очевидцев.

Источник: ЕАН

В прошлом году снос пытались затормозить прокуратура Октябрьского района и общественники. Надзорное ведомство оспаривало в суде экспертизу, на основании которой Минкультуры России приняло решение о снятии охранного статуса с памятника. Октябрьский районный суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении иска.

Напомним, усадьбу Беленкова лишили статуса объекта культурного наследия и в мае этого года приступили к ее сносу. Однако жители города выступили в защиту одного из старейших архитектурных комплексов Екатеринбурга. Снос был приостановлен полицией и прокуратурой. Ведомство направило иск компании «Чусовское озеро». Кроме того, ответчиками в иске указаны трое экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, которые дали заключение об утрате усадьбой историко-культурной ценности.

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