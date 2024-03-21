Усадьбу Беленкова полностью снесли в Екатеринбурге

Напомним, усадьбу Беленкова лишили статуса объекта культурного наследия и в мае этого года приступили к ее сносу. Однако жители города выступили в защиту одного из старейших архитектурных комплексов Екатеринбурга. Снос был приостановлен полицией и прокуратурой. Ведомство направило иск компании «Чусовское озеро». Кроме того, ответчиками в иске указаны трое экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, которые дали заключение об утрате усадьбой историко-культурной ценности.