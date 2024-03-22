У Кейт Миддлтон нашли рак

В ряде Telegram-каналов 18 марта появились сообщения о кончине монарха, они сопровождались заявлением, якобы выпущенным Букингемским дворцом. Пресс-служба Букингемского дворца заявила РИА Новости, что распространяемые слухи неверны. И именно это сообщение опубликовало РИА Новости одним из первых среди российских СМИ, опровергнув ложные сообщения о смерти короля. Посольство Британии в РФ также подтвердило, что сообщения о смерти короля Великобритании Карла III являются фейком.