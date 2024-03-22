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У Кейт Миддлтон нашли рак

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. У принцессы Уэльской Кейт Миддлтон в результате обнаружили рак, об этом она сообщила в видеообращении в соцсети X.

Источник: © РИА Новости

«Операция прошла успешно, однако после нее анализы показали наличие рака. Поэтому мои врачи посоветовали мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранней стадии этого лечения», — заявила она.

Принцесса Уэльская отметила, что она в порядке и становится крепче с каждым днем. Кейт Миддлтон также попросила общественность дать ее семье время и право на личную жизнь.

Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте уточнялось, что принцесса Уэльская пожелала, чтобы ее «личная медицинская информация оставалась конфиденциальной».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя исчезновение принцессы заявила, что Британия для демонстрации некоего лидерства в борьбе с кампаниями по дезинформации использует распространение мировыми СМИ теорий заговора об исчезновении принцессы Уэльской Кейт Миддлтон из публичной жизни.

Ранее британские СМИ обвинили РИА Новости и Sputnik в якобы распространении фейка о смерти короля Британии Карла III, несмотря на отсутствие подобных публикаций.

В ряде Telegram-каналов 18 марта появились сообщения о кончине монарха, они сопровождались заявлением, якобы выпущенным Букингемским дворцом. Пресс-служба Букингемского дворца заявила РИА Новости, что распространяемые слухи неверны. И именно это сообщение опубликовало РИА Новости одним из первых среди российских СМИ, опровергнув ложные сообщения о смерти короля. Посольство Британии в РФ также подтвердило, что сообщения о смерти короля Великобритании Карла III являются фейком.

Однако британские издания Daily Mail, Telegraph и Express назвали РИА Новости и Sputnik среди тех СМИ, которые якобы начали распространять ложную информацию о состоянии Карла.

В пресс-службе медиагруппы «Россия сегодня», в которую входят оба агентства, в ответ на обвинения напомнили британским СМИ о необходимости проверки фактов перед публикацией.

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