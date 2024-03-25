В Финляндии забили тревогу из-за ситуации на границе с Россией

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с Россией, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, «погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право», а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.