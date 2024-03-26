МЧС по Башкирии предупреждает о ливнях: ожидается активное снеготаяние на реках.

В Башкортостане прогнозируются неблагоприятные погодные явления. По данным пресс-службы МЧС по РБ, 27 марта ожидаются порывы ветра до 17 м/с, ночью местами сильный дождь.
«В связи с чем ожидается активное снеготаяние на малых степных и горных реках, возможны резкие подъемы уровней воды. Вероятны подтопления талыми водами пониженных участков в населенных пунктах», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Башкирии ожидается активное снеготаяние на реках и резкий подъем уровней воды.